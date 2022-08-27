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27августа
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сегодня, 12:54 0

Амурчанину за смертельное ДТП грозит до 12 лет лишения свободы

Обвиняемый управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения

Амурчанину за смертельное ДТП грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Амур.инфо

23-летнего жителя Ивановского района будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть пострадавших. Обвиняемый во время управления автомобилем в момент совершения ДТП был пьян, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле этого года молодой человек ехал по дороге Ивановка – Поздеевка в селе Константиноградовка Ивановского района. Он выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, но перед этим не убедился, что на встречу никто не едет. Амурчанин столкнулся с мотоциклом. Водитель двухколёсного транспорта погиб от полученных травм, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрит Ивановский районный суд. За такое преступление обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

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#ДТП #криминал #происшествия

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