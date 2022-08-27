Амурчанину за смертельное ДТП грозит до 12 лет лишения свободы

23-летнего жителя Ивановского района будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть пострадавших. Обвиняемый во время управления автомобилем в момент совершения ДТП был пьян, сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле этого года молодой человек ехал по дороге Ивановка – Поздеевка в селе Константиноградовка Ивановского района. Он выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, но перед этим не убедился, что на встречу никто не едет. Амурчанин столкнулся с мотоциклом. Водитель двухколёсного транспорта погиб от полученных травм, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрит Ивановский районный суд. За такое преступление обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.