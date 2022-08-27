Патриарх Кирилл хочет публично обсудить закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений
С инициативой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».
Патриарх предложил привлечь общественность и религиозные организации, при этом он поддерживает такую инициативу и считает законопроект актуальным. Уточняется, что проект федерального закона внесли на обсуждение 18 июля этого года шесть депутатов Госдумы.
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