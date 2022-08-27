Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

Патриарх Кирилл хочет публично обсудить закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

С инициативой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину

Патриарх Кирилл хочет публично обсудить закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений
Фото: Русская Православная Церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину провести публичное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

Патриарх предложил привлечь общественность и религиозные организации, при этом он поддерживает такую инициативу и считает законопроект актуальным. Уточняется, что проект федерального закона внесли на обсуждение 18 июля этого года шесть депутатов Госдумы.

Просмотров всего: 20

#закон #религия #российская власть

распечатать


Общество

Амурские студенты-медики смогут работать фельдшерами на скорой помощи
Происшествия

В России расширят господдержку индивидуального строительства
Власть

Военных в России станет больше
Происшествия

Конфликт амурчан закончился ампутацией конечностей