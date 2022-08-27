Из-за размытых дорог в Амурской области отменили междугородние рейсы

В редакцию Амур.инфо обратилась читательница, которая рассказала о том, что в субботу не смогла уехать из Благовещенска в Ромны. На автовокзале ей сообщили, что все автобусные рейсы в Ромненский район отменили.

— Я хотела поехать к родственникам на выходные, но накануне вечером знакомые мне сказали, что рейс в субботу не состоится. А я уже и билет купила. Позвонила на автовокзал, там информацию об отмене моего рейса и всех последующих подтвердили. Сказали, что перед Ромнами дождем смыло дорогу, – пояснила ситуацию амурчанка.

За комментарием мы обратились в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

— По информации Амурупрадора, при въезде в Ромны на ремонтируемом участке после дождя был затруднен проезд (ведется плановый ремонт), подрядчик оказывал помощь. По другим региональным дорогам на 9:00 утра проезд есть везде, – сообщили в ведомстве.

В региональном минтрансе также уточнили, что после подсыхания ремонтируемой дороги её начнёт выравнивать грейдер. На случай, если кто-то на личном транспорте застрянет на этом участке трассы, там дежурит техника, которая поможет с проездом.

В Амурском гидрометцентре добавили, что в пятницу, 26 августа, в Ромненском районе за день выпал 21 миллиметр осадков, а за сутки 36 миллиметров.

— На посту в селе Братолюбовка за сутки зафиксировали 38 миллиметров осадков при декадной норме 32 миллиметра, – сообщил дежурный синоптик амурского ЦГМС в разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

Отметим, что в справочной службе автовокзала корреспонденту Амур.инфо подтвердили информацию о том, что билеты в Ромны сегодня не продаются, так как рейсы отменены. Для тех, кто планирует поехать в этом направлении, рекомендуется позвонить завтра утром после 7 часов и уточнить, будет ли отправление по этому маршруту. На сегодняшний день оно под вопросом.