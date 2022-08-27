В Благовещенске столкнулись три иномарки

После обеда в пятницу, 26 августа, в Благовещенске произошла авария, в результате которой были повреждены три автомобиля.

Как рассказали очевидцы, иномарки не поделили дорогу в районе перекрёстка улиц Чайковского и Красноармейской. По их словам, Nissan выехал со второстепенной дороги и врезался в автомобиль Toyota Aqua, которая, в свою очередь, от удара изменила траекторию движения и врезалась в Toyota Corolla Axio.

Отметим, что о пострадавших не сообщается.

Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus

В настоящее время корреспонденты Амур.инфо ожидают комментарий от Госавтоинспекции.