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сегодня, 11:34 0

В Благовещенске столкнулись три иномарки

«Паровозик» собрался из-за резкого маневра одного из авто

В Благовещенске столкнулись три иномарки
Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus

После обеда в пятницу, 26 августа, в Благовещенске произошла авария, в результате которой были повреждены три автомобиля.

Как рассказали очевидцы, иномарки не поделили дорогу в районе перекрёстка улиц Чайковского и Красноармейской. По их словам, Nissan выехал со второстепенной дороги и врезался в автомобиль Toyota Aqua, которая, в свою очередь, от удара изменила траекторию движения и врезалась в Toyota Corolla Axio.

Отметим, что о пострадавших не сообщается.

Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus

В настоящее время корреспонденты Амур.инфо ожидают комментарий от Госавтоинспекции.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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