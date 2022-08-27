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сегодня, 11:02 0

Василий Орлов рассказал о строительстве комплекса сжижения природного газа

По словам главы Приамурья, это станет первым этапом газификации Приамурья

Василий Орлов рассказал о строительстве комплекса сжижения природного газа
Фото: Амур.инфо

В правительстве Приамурья обсудили вопросы газификации региона. В частности, поднимались вопросы развития СПГ-инфраструктуры и статус работ по созданию комплекса сжижения природного газа в Амурской области.

Строительство комплекса сжижения природного газа (КСПГ) ведёт ООО «Газпром гелий сервис». Генеральный директор компании Любовь Бриш рассказала о ходе проведения работ по проекту: уже выполнены комплексные инженерные изыскания, получено разрешение на строительство. Ведется изготовление основного технологического оборудования. Специалисты приступили к активной фазе выполнения работ непосредственно на площадке.

— Текущий статус реализации проекта составляет 23 %. Сегодня наша основная задача – обеспечить выполнение по устройству фундаментов и подготовиться к завозу оборудования до конца 2022 года. Мы идём строго по плану, – отметила Любовь Бриш.

Обеспечить подачу газа с КСПГ на котельную в регионе планируется до конца 2023 года. Работа по синхронизации запуска системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа проводилась с учётом сроков начала отопительного сезона 2023-2024 годов. Губернатор с подрядчиком АО «Гидроэлектромонтаж» проработали вопрос ускорения сроков строительства газовой котельной микрорайона «Амурсельмаш» в Белогорске.

— Строительство комплекса сжижения природного газа должно стать одним из этапов локальной газификации региона. Реализация проекта позволит перевести на экологичный вид топлива не только инвестиционные проекты, но и населенные пункты, которые удалены от основной ветки газопровода, а также обеспечит возможность развития рынка газомоторного топлива. Первым потребителем станет котельная в микрорайоне «Амурсельмаш» города Белогорска. Кроме того, реализация инвестиционного проекта позволит ежегодно пополнять областной бюджет на более 22 миллионов рублей, – прокомментировал Василий Орлов.

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#губернатор #строительство

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