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27августа
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сегодня, 12:21 0

Николай Дроздов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин подписал соответствующий указ

Николай Дроздов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: «Известия»

Сообщение о том, что Николай Дроздов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, опубликовал портал правовой информации, сообщают «Известия».

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу наградить Дроздова Николая Николаевича – председателя Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета», – отмечается в документе.

Напомним, Николай Дроздов – советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и популяризатор науки. Долгие годы Николай Николаевич вел популярную телепередачу «В мире животных» на федеральном телевидении.

Тем же указом президента России награждены ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, народный артист РСФСР Сергей Шакуров – орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также композитор Родион Щедрин – орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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#культура #хорошие новости

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