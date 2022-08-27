Николай Дроздов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу наградить Дроздова Николая Николаевича – председателя Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета», – отмечается в документе.

Напомним, Николай Дроздов – советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и популяризатор науки. Долгие годы Николай Николаевич вел популярную телепередачу «В мире животных» на федеральном телевидении.

Тем же указом президента России награждены ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, народный артист РСФСР Сергей Шакуров – орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также композитор Родион Щедрин – орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.