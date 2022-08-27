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27августа
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сегодня, 07:38 0

В 2023 году в России начнут маркировать спортивную и офисную одежду

Минпромторг подготовил проект постановления

В 2023 году в России начнут маркировать спортивную и офисную одежду
Фото: Амур.инфо

Товары легкой промышленности начнут маркировать в России с 1 июня 2023 года. Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха.

По мнению специалистов, эта мера может помочь в борьбе с контрафактом. Как пишут «Известия» со ссылкой на минпромторг, рынок сталкивается с проблемой незаконного оборота продукции легпрома. К примеру, импортеры ввозят натуральный мех под видом искусственного. Специалисты главного торгового ведомства рассказали, что бизнес одобрил маркировку вещей: такую позицию заняли в Российском союзе производителей одежды (РСПО), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и в руководстве ведущих брендов.

Сейчас под маркировку подпадают шубы и обувь, остальные товары легкой промышленности пока можно реализовывать без нее. Метки позволят покупателям легко отличать оригинальную вещь от подделки, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент по выбору качественной и оригинальной продукции. Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма – достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка. Однако значительная часть товаров легпрома сейчас находится вне маркировки, хотя именно их подделывают чаще всего, – пояснил эксперт.

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#экономика

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