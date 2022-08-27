В России объединят скорую помощь и медицину катастроф

Ведомство предлагает объединить скорую помощь и медицину катастроф в одну структуру. Такие центры будут оказывать скорую медицинскую помощь, взаимодействовать с экстренными службами и эвакуировать пострадавших во время ЧС. Полагается, в центрах будет минимум 16 отделов, включая филиалы, оперативный отдел, аптеку и транспортное подразделение. В штат войдут 32 различных специалиста.

Кроме того, Минздрав РФ считает, что стоит разделить экстренную и неотложную виды медпомощи. Так, при оказании экстренной помощи (когда есть угроза жизни пациента), время прибытия скорой не должно превышать 20 минут с момента вызова. При оказании неотложной помощи (внезапные острые заболевания, состояния или обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни) – не более 120 минут.

Также в положении говорится о нормативах формирования количества выездных бригад скорой помощи. Теперь их количество будет зависеть от радиуса территории обслуживания и численности населения.

Изменения коснутся и эвакуации пациентов, которые нуждаются в экстренной помощи. Если в медорганизации не получается оказать необходимую помощь, то больного должны перевезти в то учреждение, где смогут. Такое решение будет принимать консилиум врачей, в который должны будут входить специалисты больницы, где находится пациент, сотрудники станции скорой медпомощи и врачи клиники, куда доставят человека. Такая эвакуация не должна превышать 12 часов, если это труднодоступная местность, то 24 часа.