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27августа
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сегодня, 10:03 0

Жители Благовещенска посоревнуются в сборе мусора

Прием заявок на Чемпионат по спортивному сбору мусора уже открыт

Жители Благовещенска посоревнуются в сборе мусора
Фото: Амур.инфо

К участию приглашают команды любых организаций, объединений, инициативных групп. Есть лишь ограничение по возрасту: участники должны быть старше 14 лет.

Чемпионат по спортивному сбору мусора «Благовещенск за чистоту» состоится впервые. Точная дата начала пока неизвестна, её назначат после набора всех участников, сообщили в министерстве природных ресурсов Амурской области. Ориентировочно эко-соревнования состоятся в период с 15 сентября по 30 сентября.

Организаторы мероприятия стремятся через дух соревнования внести вклад в формирование экологической культуры жителей города, а заодно и почистить от мусора ту территорию, на которой пройдет чемпионат. Кстати, проходить он будет на 3-ем Владимировском озере, одном из любимых мест отдыха благовещенцев. Участникам предстоит собирать мусор, разделяя его по видам отходов на пластик, стекло, металл, бытовой мусор и прочее. Для этого организаторы выдадут весь необходимый инвентарь.

Чтобы принять участие в необычном эколого-спортивном мероприятии, необходимо сформировать команду из восьми-десяти человек и подать заявку. Это можно сделать уже сейчас по ссылке. Кроме того, можно отправить почтовое письмо в адрес ГБУ «Экология»: Благовещенск, улица Первомайская, 25/1, а также электронное по адресу: oos@gbuecology.ru. Прием заявок завершится 9 сентября.

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#экология

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