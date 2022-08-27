Сборы школьниц обойдутся амурчанам дороже на 4 тысячи рублей

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В базовый «набор первоклассника» входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. Стоимость его для мальчика, по подсчетам специалистов, составит чуть более 19 тысяч рублей. Собрать девочку в школу оказалось несколько дороже – около 24 тысяч.

Специалисты Росстата сравнили стоимость набора первоклашки с прошлым годом. Так, полный комплект для мальчика стал дороже на 12,95 %, а для девочки – на 11,86 %. При этом инфляция в Амурской области за год достигла 13,1 %.

Гардероб первоклашки

В базовый «набор первоклассника» входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков и 11 – для девочек. Всего в гардеробе мальчика 17 вещей, включая две пары брюк и три рубашки. У девочек предусмотрен гардероб «побогаче» на 22 предмета, среди них три блузки, два платья и две юбки. В основной набор юного школьника входит спортивный костюм. Кроме того, еще предусмотрены две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа.

По данным государственной статистики, с июля 2021 по июль 2022 года в наименьшей степени выросли цены на ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста – на 3,14 % и блузки для девочек на 3,50 %. Зато существенно дороже стали юбки для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей (прирост 20,68 %) и сорочки для мальчиков (20,60 %).

Канцелярия

Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

Тетради за год подорожали на 20,60%. Вместе с ними подорожали и шариковые авторучки – на 23,35 %. А сам рюкзак, в котором все это будущему школьнику предстоит носить, вырос в цене более чем на 16 %.

Выросли в цене и электронные устройства, диапазон роста составил 8-22 %. Меньше всего это коснулось флеш-накопителей, цена на них поднялась на 8,37 %. Персональные компьютеры и ноутбуки в среднем подорожали на 9,73 %. Максимальные темпы роста за год показали смартфоны, стоимость которых выросла на 21,87 %. При этом, как ни удивительно, снизились цены на планшеты на 0,81 %.

Услуги допобразования

Увы, подорожали за год не только вещи, но и услуги. Юным школьникам зачастую необходимы дополнительные занятия и продленка, поэтому не учитывать расходы на них было бы неправильно.

По данным Росстата, цена за академический час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения увеличилась на 5,44 %. Стоимость обучения в негосударственных общеобразовательных организациях за месяц возросла на 1,89 %.