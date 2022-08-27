Амурским аграриям будет проще оформить участок в собственность
Парламентом региона установлена стоимость продажи земли
Депутаты законодательного собрания региона утвердили параметры ценообразования при продаже земельных участков под хозяйственные виды деятельности.
Теперь их продажа будет происходить без торгов, что значительно снизит стоимость земель.
Такая возможность появилась в связи с принятием в апреле этого года постановления правительства страны № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», по которому огородникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств разрешили приобретать арендуемую ими землю без торгов. Срок нахождения участка в аренде не будет учитываться.
— Данный законопроект устанавливает стоимость продажи земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства за пределами населенного пункта. Для первых двух эта сумма будет составлять десять процентов от кадастровой стоимости земельного участка, а для личных подсобных хозяйств – кадастровую стоимость, – подчеркнул председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрей Рудь.
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