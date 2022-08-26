Подвиги амурских бойцов собрали в документальном видеопроекте

Выпускник ДВОКУ Сергей Кузьминчук стал Героем России в 33 года. Под его командованием подразделение морской пехоты трое суток держало оборону берега реки Ирпень, пока другая бригада бойцов возводила понтонный мост. Благодаря этой тактике группа российских военных вышла из боя без потерь, хотя сам Сергей был серьезно ранен. Сотни историй о доблестных подвигах наших бойцов собраны в документальном проекте «Герои операции Z».

Видеоистории участников специальной военной операции на Украине, а также захватывающие ролики обо всех видах российского вооружения были собраны на сайте heroez.life.ru. Его создатели — информационный портал LIFE совместно с телеграм-каналом Shot.

В центре событий не только военные, но и медики, и добровольцы спецоперации. Зрители увидят небольшие рассказы очевидцев о тех, кто сажает подбитые горящие самолёты, выводит из окружения солдат, совершает сложные тактические манёвры и до конца стоит на своих рубежах ради мирного неба над головой.

Один из таких героев — дальневосточник майор Сергей Кузьминчук. Выпускник нашего ДВОКУ и командир десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты совершил настоящий подвиг у берега украинской реки Ирпень. Его тактические расчеты и слаженные действия всей команды помогли российским военным отбить у противника стратегически важный участок. Морпехи трое суток создавали видимость большой группировки и концентрировали на себе все внимание врага.

Также проект рассказывает обо всех видах российского вооружения: самолётах, вертолётах, миномётах, гаубицах. Без такой техники спецоперация была бы невозможна, как и её успех.

Работа легендарного миномета «Тюльпан», беспилотников «Орланов», самоходной артиллерийской установки «Акация» — яркие примеры того, какая мощь в руках у российской армии. Чего стоят одни только кадры залпового огня, которые выпускает в ночи реактивная система залпового огня «Ураган»!

Однако большие результаты в боях военным приносят не только новинки вооружения. Большая заслуга принадлежит надежному снаряжению, изобретенному еще в Советском Союзе. Например, самолеты-штурмовики Су-25 «Грачи». У зрителей дух захватывает, глядя на кадры из кабины пилота, выполняющего противоракетное маневрирование и удары по укрепленным позициям подразделений ВСУ.