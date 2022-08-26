Юлия Савичева отказывается снова работать с Максимом Фадеевым
Певица заявила, что хочет сама научиться многим вещам
Юлия Савичева много лет работала с Максимом Фадеевым, который сделал из неё звезду. Но в 2018 году певица прекратила сотрудничество с продюсером. Несмотря на это, Юлия с теплом и уважением отзывается о наставнике, сообщает «СтарХит».
Сейчас Савичева сама строит свою карьеру и продолжает исполнять песни, написанные для неё Фадеевым. В шоу Никиты Никитина на «Новом радио» певица рассказала, что у них с бывшим продюсером прекрасные отношения. Иногда они обсуждают её работу или просто говорят о жизни.
Однако снова сотрудничать с Фадеевым Юлия не хочет. По её словам, если он предложит вернуться, то она честно об этом скажет. Савичева готова общаться с ним, как с учителем и вторым отцом, но не намерена работать вместе.
Певица решила, что хочет сама научиться многим вещам, которые происходят в шоу-бизнесе и в музыке. По словам Юлии, если это будет делать кто-то другой, она «никогда не сможет встать на желаемый уровень».
Сейчас Савичева довольна своей карьерой. Каждая её песня становится одной из лучших, а поклонники на концертах поют её новые хиты, а не вспоминают старые. 35-летняя артистка призналась, что это для неё самое главное.
Юлия отмечает, что в любой ситуации может положиться на Фадеева и считает, что они останутся друзьями, несмотря ни на что. Она также уверена, что продюсер не отберет у неё свои песни. Максим знает её с трёхлетнего возраста и знает, что она благодарный человек. Савичева признаётся, что всегда будет помнить то хорошее, что он делал для неё.
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