Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:28 0

Юлия Савичева отказывается снова работать с Максимом Фадеевым

Певица заявила, что хочет сама научиться многим вещам

Юлия Савичева отказывается снова работать с Максимом Фадеевым
Фото: woman.ru

Юлия Савичева много лет работала с Максимом Фадеевым, который сделал из неё звезду. Но в 2018 году певица прекратила сотрудничество с продюсером. Несмотря на это, Юлия с теплом и уважением отзывается о наставнике, сообщает «СтарХит».

Сейчас Савичева сама строит свою карьеру и продолжает исполнять песни, написанные для неё Фадеевым. В шоу Никиты Никитина на «Новом радио» певица рассказала, что у них с бывшим продюсером прекрасные отношения. Иногда они обсуждают её работу или просто говорят о жизни.

Однако снова сотрудничать с Фадеевым Юлия не хочет. По её словам, если он предложит вернуться, то она честно об этом скажет. Савичева готова общаться с ним, как с учителем и вторым отцом, но не намерена работать вместе.

Певица решила, что хочет сама научиться многим вещам, которые происходят в шоу-бизнесе и в музыке. По словам Юлии, если это будет делать кто-то другой, она «никогда не сможет встать на желаемый уровень».

Сейчас Савичева довольна своей карьерой. Каждая её песня становится одной из лучших, а поклонники на концертах поют её новые хиты, а не вспоминают старые. 35-летняя артистка призналась, что это для неё самое главное.

Юлия отмечает, что в любой ситуации может положиться на Фадеева и считает, что они останутся друзьями, несмотря ни на что. Она также уверена, что продюсер не отберет у неё свои песни. Максим знает её с трёхлетнего возраста и знает, что она благодарный человек. Савичева признаётся, что всегда будет помнить то хорошее, что он делал для неё.

Просмотров всего: 2

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Данко рассказал о конфликте с певицей МакSим
В России и мире

Олеся Малибу высказалась о причине смерти Анастасии Кочервей
В России и мире

Адвокат Алёшкин считает, что Максим Галкин больше не будет телеведущим в России
В России и мире

Сати Казанова рассказала о романе с Алексеем Кабановым на «Фабрике звёзд»