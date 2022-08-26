Василий Орлов рассказал, сколько денег потратили на амурские школы

Совсем скоро ученики снова сядут за парты – до начала учебного года осталось всего пять дней. В образовательных организациях внутренние ремонтные работы уже завершены, остались наружные. В частности, завершается благоустройство пришкольных территорий.

В пресс-службе правительства Амурской области привели примеры того, как изменились пришкольные территории в этом году. Так, в гимназии № 1 и школе № 10 Благовещенска сейчас обустраивают физкультурно-спортивные зоны, кроме того, возле гимназии дополнительно возводят автогородок. А в школе № 172 посёлка Архара сделали забор, отмостку, оформили клумбу в форме книги и заасфальтировали пришкольную территорию.

Всего же в текущем году на подготовку школ к новому учебному году направили около 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги в 76 зданиях провели капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна. На обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.

— В этом году на благоустройство пришкольных территорий из областного бюджета дополнительно выделено 56 миллионов рублей. Работы проведены в 28 населенных пунктах. Средства получили те образовательные организации, чьи проекты модернизации дворов стали победителями в конкурсном отборе. На пришкольных территориях обустроили тротуары и проезды, отремонтировали системы освещения и водоотведения, установили спортивные комплексы, сделали озеленение, а где-то даже установили фонтаны. Финансировать это направление будем и дальше, программа конкурсного отбора «Школьный двор – моя страна» рассчитана до 2024 года, – рассказал Василий Орлов.