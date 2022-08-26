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сегодня, 16:37 0

Данко рассказал о конфликте с певицей МакSим

Артист оскорбительно высказался о фанатах певицы

Данко рассказал о конфликте с певицей МакSим
Фото: popcornnews.ru

В прошлом году певица МакSим заболела пневмонией и находилась в больнице в тяжёлом состоянии. После выздоровления она рассказывала, что во время комы у неё дважды останавливалось сердце. Однако далеко не все верят словам артистки. Певец Данко уверен, что МакSим выдумала свою болезнь ради привлечения внимания, сообщает «Вокруг ТВ».

Данко стал гостем YouTube-шоу «ПОЯСНИ ЗА», в котором разбираются скандалы из мира шоу-бизнеса. В эфире певец раскрыл подробности конфликта с МакSим. Он заявил, что был удивлён тем, как быстро артистка восстановилась после комы. По словам Данко, он консультировался с медиками, которые подтвердили, что это невозможно.

Также певец признался, что после его слов о МакSим ему начали писать много неприятных вещей. Возмущённые фанаты певицы желали смерти ему и его детям. Данко заявил, что поклонники у МакSим «просто конченые твари».

В последнее время артист часто участвует в различных программах и комментирует события шоу-бизнеса. Недавно он высказался о гонорарах Аллы Пугачёвой. Ранее в СМИ сообщили, что выступление Примадонны стоит от 350 тысяч евро. Данко не согласился с этой информацией и заявил, что это слишком низкая оплата для звезды уровня Аллы Борисовны. По мнению певца, концерт Примадонны должен стоить минимум миллион евро.

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#интернет #шоу-бизнес

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