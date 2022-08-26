Амурчане присоединились к общероссийской акции «Спасибо, учитель»

Перед 1 сентября Амурская область присоединилась к всероссийской акции «Спасибо, учитель». Слова благодарности своим школьным наставникам адресовали министр образования региона Светлана Яковлева, блогеры и учителя амурских школ, сообщает минобрнауки Амурской области.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева рассказала, что в ее жизни существенную роль сыграли несколько человек.

— Прежде всего, это моя мама Горшкова Евгения Николаевна. Она работала учителем физики в пятой школе Благовещенска. И она мне сразу сказала: «Света, только не в учителя. Это самая трудная профессия». Я не собиралась в учителя, я собиралась стать строителем, – вспоминает Светлана Яковлева.

Кроме матери, значимый след в жизни Светланы Яковлевой оставили ее классный руководитель Елизавета Александровна Бобровникова и первый директор, под чьим руководством будущий министр начала работать сельским учителем, Майя Касьяновна Мокина .

Руководитель школы маникюра и педикюра из Благовещенска, блогер Ольга Чурсанова сказала спасибо своему учителю русского языка и литературы из 25-й гимназии Нелли Александровне Кабатовой .

— Она преподавала у нас с пятого класса. Большая, крупная женщина, но с таким добрым сердцем. Она всех держала в ежовых рукавицах. С одной стороны она была очень серьезная, а с другой – у нее была великолепная открытая душа, она очень любила детей, и это чувствовалось. Весь класс уважал ее. Благодаря ей и ее качествам я поняла, когда ты находишься в большом коллективе, нужно проявлять себя по-разному: где-то быть строгой, где-то нужно быть доброй и обязательно уделять внимание каждому, – рассказала Ольга.

Елена Кондрашина, учитель истории шимановской школы № 1, сказала, что в ее жизни было много учителей, которых она может назвать своими наставниками.

— Больше всех запомнилась мой учитель математики – Соколова Нина Николаевна. Она была замечательным человеком, она была очень строгой и очень доброй. Профессионал своего дела. Я, конечно, в математике ничего не понимала. Я занималась в музыкальной школе, и она мне говорила: вот ты ничего не понимаешь в математике, а я ничего не понимаю в музыке. Но она так всегда объясняла темы, что, мне кажется, самый нерадивый ученик, самый неподготовленный все понимал, – рассказала о своем наставнике Елена Юрьевна.

Учитель русского языка и литературы по образованию, а также журналист и ведущий мероприятий по профессии Максим Ивановский благодарен двум особенным в его жизни педагогам из белогорской гимназии искусств.

— Первый мой учитель – это моя мама. Она была моим классным руководителем, она заслуженный учитель России. С помощью ее талантов я раскрывал свои. Она хормейстер, и мы вместе с хором, ансамблями пропутешествовали по всему миру. Я благодарен маме за то, что она меня связала с музыкой, показала мне мир. Это первый и главный мой учитель. Второй мой учитель, который направил меня на путь истинный – в филологию, – Чеботина Лидия Федоровна, учитель русского языка и литературы. Мы с ней любили вспоминать тот момент, когда она сказала: «Максим, ты лучше всех знаешь литературу, почему не пойдешь на филолога?» Я тогда смеялся: где я и где учитель русского языка и литературы. Ей огромное спасибо за то, что направила на этот пусть – рассказывает Максим Ивановский.

Акция «Спасибо, учитель», приуроченная к началу учебного года, проходит с 17 до 31 августа. К ней присоединились 79 регионов страны. Акцию организовало Российское движение детей и молодежи, чтобы все участники могли выразить признательность учителям за их труд.