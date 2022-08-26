Олеся Малибу высказалась о причине смерти Анастасии Кочервей

Тело Анастасии нашли в одном из каналов Санкт-Петербурга. По данным следствия, оно пролежало в воде несколько дней. Подруга Кочервей Олеся Малибу не верит в несчастный случай. Она уверена, что её коллеге по телестройке помогли уйти из жизни.

Олеся рассказала, что незадолго до смерти Настя купила в Питере однокомнатную квартиру. Она сбежала из Москвы, потому что ей угрожал какой-то мужчина. Подруга считает, что Кочервей сама виновата в произошедшем.

Малибу отметила, что ухажёр Анастасии может быть причастен к её смерти. По слухам, девушка шантажировала мужчину, грозясь рассказать об интрижке его супруге.

Олеся рассказала, что Кочервей постоянно крутила романы с женатыми. По её словам, она предостерегала подругу, чтобы та не играла с серьёзными мужчинами, но ей хотелось драйва и куража. Малибу уверена, что Настя «просто кого-то довела».

Она предполагает, что любовник, которого Кочервей пыталась увести из семьи, «прибил её и выкинул в реку». При этом Олеся не сомневается, что они оба были «под веществами».

Обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснить следствию.

Как сообщает «Вокруг ТВ», Кочервей стала известна благодаря участию в проекте «Дом-2». Она пришла на телестройку в 2018 году и сразу оказалась в центре внимания из-за яркой внешности. У девушки завязался роман с Андреем Шабариным, с которым они ранее встречались два года. На проекте пара прославилась ссорами и громкими скандалами.