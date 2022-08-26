В Приморье детеныш дальневосточного лесного кота наелся гвоздей

— Сделали коту рентген и в нём обнаружили металлические предметы, предположительно мебельные гвозди без шляпок. Это угрожает жизни кота. Но назначили такой рацион, что значительная часть гвоздей вышла естественным путём. Остались три куска. Будем надеяться, что все это выйдет и удастся избежать операции, – рассказал директор Центра «Тигр» Виктор Кузьменко.

Сотрудники центра предполагают, что мать котенка охотилась на кур, и местные жители таким образом решили избавиться от хищницы, но кошка отнесла найденное мясо котятам.

Фото: Центр «Тигр»

Фото: Центр «Тигр»