Танцы с бубнами устроили в Благовещенске
На набережной Амура прошла этнодискотека
Яркое мероприятие было насыщено традиционными вокальными и танцевальными композициями, представляющими культуры малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Завораживающая программа собрала лучшие номера, которые продемонстрировали около ста вокалистов, танцоров и музыкантов – исполнителей и участников ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области
Самобытное представление стартовало на закате – впечатляющие костюмы артистов отображали аутентичность и разнообразие дальневосточных культур.
Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области
Горловое пение и лихие танцы перемежались с огненным шоу. Зрелище было захватывающим и запоминающимся.
Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области
Этнодискотека прошла в рамках фестиваля «Амур – река дружбы» на XII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».
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