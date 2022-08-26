Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
26 августа 2022, 18:53 0

Танцы с бубнами устроили в Благовещенске

На набережной Амура прошла этнодискотека

Танцы с бубнами устроили в Благовещенске
Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Яркое мероприятие было насыщено традиционными вокальными и танцевальными композициями, представляющими культуры малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Завораживающая программа собрала лучшие номера, которые продемонстрировали около ста вокалистов, танцоров и музыкантов – исполнителей и участников ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Самобытное представление стартовало на закате – впечатляющие костюмы артистов отображали аутентичность и разнообразие дальневосточных культур.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Горловое пение и лихие танцы перемежались с огненным шоу. Зрелище было захватывающим и запоминающимся.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Этнодискотека прошла в рамках фестиваля «Амур – река дружбы» на XII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Просмотров всего: 196

#концерты #культура #отдых #праздники

распечатать


Общество

В Благовещенске откроют обновлённый сквер «Бабочка»
В России и мире

Елена Блиновская арендовала целый отель в Греции на свой день рождения
В России и мире

Павел Прилучный и Зепюр Брутян обвенчались и сыграли пышную свадьбу

Общество

Куда сходить в Благовещенске на выходных