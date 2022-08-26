Танцы с бубнами устроили в Благовещенске

Яркое мероприятие было насыщено традиционными вокальными и танцевальными композициями, представляющими культуры малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Завораживающая программа собрала лучшие номера, которые продемонстрировали около ста вокалистов, танцоров и музыкантов – исполнителей и участников ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Самобытное представление стартовало на закате – впечатляющие костюмы артистов отображали аутентичность и разнообразие дальневосточных культур.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Горловое пение и лихие танцы перемежались с огненным шоу. Зрелище было захватывающим и запоминающимся.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Этнодискотека прошла в рамках фестиваля «Амур – река дружбы» на XII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».