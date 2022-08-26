Автобусы в микрорайоне Благовещенска снова изменят схему движения

В областном центре временно перекроют участок Игнатьевского шоссе от Дьяченко до Кантемирова, а на перекрестке Кантемирова – Игнатьевское шоссе движение закроют полностью.

В связи с этим некоторые автобусные маршруты изменят схемы движения: автобус № 8 будет перенаправлен по маршруту: Игнатьевское шоссе – Дьяченко – Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – далее по обычной схеме.

автобусы № 38 и 38а будут следовать по схеме: Игнатьевское шоссе – Дьяченко – Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – Василенко – Институтская – Текстильная – далее по маршруту. Движение восстановят ориентировочно к 3 сентября после завершения ремонтных работ на участке, сообщает мэрия.

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Киселева Ольга