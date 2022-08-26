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26августа
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сегодня, 17:32 0

Автобусы в микрорайоне Благовещенска снова изменят схему движения

Участок дороги там закроют с 27 августа

Автобусы в микрорайоне Благовещенска снова изменят схему движения
Фото: Амур.инфо

В областном центре временно перекроют участок Игнатьевского шоссе от Дьяченко до Кантемирова, а на перекрестке Кантемирова – Игнатьевское шоссе движение закроют полностью.

В связи с этим некоторые автобусные маршруты изменят схемы движения:

  • автобус № 8 будет перенаправлен по маршруту: Игнатьевское шоссе – Дьяченко – Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – далее по обычной схеме.
  • автобусы № 38 и 38а будут следовать по схеме: Игнатьевское шоссе – Дьяченко – Институтская – Студенческая – Игнатьевское шоссе – Василенко – Институтская – Текстильная – далее по маршруту.

Движение восстановят ориентировочно к 3 сентября после завершения ремонтных работ на участке, сообщает мэрия.

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#дороги #ЖКХ #транспорт

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