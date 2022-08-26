Благовещенские медики увеличили количество выездов к пациентам

Врачи неотложки «Городской поликлиники № 4» города Благовещенска увеличили количество выездов к пациентам за счёт использования планшетов с удаленным доступом к медкартам, сообщает ООО «ХОСТ Информационные системы» – компания, предоставляющая ПО для этих планшетов.

В феврале 2022 года выездные бригады не могли молниеносно отреагировать на все поступающие вызовы. Драгоценное время уходило на то, чтобы все время возвращаться в поликлинику за новыми данными и медкартами.

Тогда медикам передали два планшета, которые дистанционно подключались к ТрастМед: МИС SaaS. Это позволило врачам видеть поступающие вызовы и медкарты, на дому у пациента заполнять историю болезни, назначать анализы и записывать на следующий прием.

— Когда врачи получили онлайн доступ к списку вызовов и актуальным данным пациента (чем болел, какие препараты назначались и т.д.), скорость оказания медпомощи значительно увеличилась, лист ожидания сократился, и мы решили вопрос дефицита кадров в пиковый период заболеваемости ОРВИ. Врач-терапевт смог на месте назначать исследования, что сокращает количество походов к врачу и бережет время пациентов, – рассказывает главврач поликлиники № 4 Марина Гулевич.

Внедряли новую систему в течение семи дней. Впечатляющий результат привлек внимание врачей из других поликлиник.

Однако по словам системного администратора поликлиники № 4 Дмитрия Агеенко, сейчас технические характеристики сервера не позволяют увеличить количество мобильных подключений.

Директор департамента ведомственных информационных систем Дмитрий Котохин заверил, что сейчас идет работа над тем, чтобы снять технологические ограничения и позволить другим повторить опыт поликлиники № 4.