Амурчане активно вступают в ЛДПР в память о Владимире Жириновском

Около двухсот амурчан уже решили вступить в ЛДПР, воспользовавшись всероссийским приемом в память о Владимире Жириновском. Им вручат памятные значки и удостоверения особого образца. О том, как проходит памятный приём в партию, рассказал координатор Амурского регионального отделения ЛДПР Владимир Сокольников.

«Не так давно мы запустили памятный приём в партию, и амурчане активно откликнулись на призыв ЛДПР. Продлится он до конца года. Значок с изображением профиля Владимира Вольфовича был изготовлен в память об основателе нашей партии. Новоиспечённым партийцам вручает его и партбилет в торжественной обстановке координатор отделения ЛДПР или сенатор от региона лично», – уточнил Владимир Сокольников.

До конца года планируется принять в партию более 500 амурчан, рассчитывает координатор.

Прием памяти Жириновского действует по всей стране. Каждый желающий может обратиться в региональное отделение партии и заполнить анкету на вступление. В Амурской области общественная приёмная ЛДПР расположена по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 46/2. Связаться с представителями партии и задать интересующие вопросы по вступлению также можно по телефону: 8 (909) 811-45-91.

По словам Владимира Сокольникова, сейчас в партию приходят люди, которые голосовали в свое время за Владимира Жириновского на выборах, и те, кто задумался о роли политика уже в последний год его жизни. Напомним, что по закону вступить в партию могут только достигшие 18-летнего возраста граждане.

Партнерский материал