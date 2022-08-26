Василий Орлов: «Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров»

VII Восточный экономический форум стартует через десять дней. Его участниками станут представители иностранных государств, российской власти и регионов Дальнего Востока, включая Амурскую область. Визитной карточкой каждого субъекта будет их павильон в торгово-выставочной зоне. О том, что предложит Амурская область гостям в 2022 году, рассказали в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.

— Номенклатуру товаров отбирали тщательно, ведь именно они станут лицом региона для нескольких тысяч российских и иностранных гостей нашего павильона, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Так, гости амурского павильона смогут попробовать мёд, «живой квас», молочную продукцию (сырки, молочные коктейли, сывороточные напитки), мясную продукцию (сырокопченую колбасу и мясные снеки). Кроме того, участники «ВЭФ – 2022» смогут узнать о том, что в регионе производят уникальные БАДы, или примерить одежду и аксессуары с авторской символикой Дальнего Востока и Амурской области.

— Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров. Их общий вес, по предварительным подсчетам, составит 1,5 тонны, – отметил губернатор Василий Орлов. – Помимо уже известных за пределами региона продуктов, таких как БАД дигидрокверцетин и амурский мёд, везем новые. В нашем павильоне гости смогут познакомиться с молодыми предпринимателями и их товарами, например одеждой и аксессуарами с символикой Дальнего Востока и Амурской области.