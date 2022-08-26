Амурские студенты-медики смогут работать фельдшерами на скорой помощи

Уточняется, что это поможет студентам проникнуться будущей работой, а медицинские учреждения таким образом смогут решить кадровый вопрос.

― Я считаю, наши студенты готовы к этой работе. В последнее время студенты академии были очень востребованы в медицинских учреждениях области. Они работали в госпиталях в сложный период коронавируса, – сказала ректор АГМА Татьяна Заболотских.

В «красной» зоне работали 187 человек, из них 90 – в качестве сотрудников младшего медперсонала, а остальные – средний медперсонал. На скорой помощи работали 17 человек. Всего максимально «вне ковида» работали 195 человек. Также трудились и волонтёры-медики, 402 человека были в поликлиниках, 29 – в госпиталях и 20 находились в резерве.

― При освоении образовательной программы студенты четвёртого курса изучают дисциплину «неотложные состояния в терапии». Половина часов в рамках данной дисциплины проводится с применением симуляционных технологий. Уже по окончании третьего курса все студенты в полной мере владеют общемедицинскими и общеврачебными практическими навыками, освоенными на современных тренажерах и симуляторах, – отметил заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи АГМА Сергей Ходус.