Адвокат Алёшкин считает, что Максим Галкин больше не будет телеведущим в России
Андрей Алёшкин заявил, что ни один канал не рискнёт взять на работу Галкина
Недавно бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Максима Галкина пригласили стать ведущим на одном из российских телеканалов. Однако адвокат Андрей Алёшкин считает, что это только слухи. Юрист уверен, что сейчас ни один канал не осмелится взять на работу юмориста, сообщает «Экспресс газета».
Алешкин заявил, что слова Худякова про Галкина относятся к серии «одна бабка сказала», поскольку экс-депутат не сообщил источник этой информации. Адвокат уверен, что юмориста сейчас ни один канал не рискнёт взять на работу.
На телевидении огромное значение имеет репутация, отношение аудитории и рейтинги. А Галкин после своих высказываний в социальных сетях «сильно потерял поддержку».
Также Худяков заявил, что после возвращения в Россию в отношении шоумена возбудят уголовное дело. Однако Алёшкин в этом тоже сомневается. По его словам, эту информацию опроверг Следственный комитет, поэтому не стоит относиться серьёзно к таким заявлениям.
Как сообщает «Пятый канал», после начала спецоперации Максим Галкин покинул Россию. Сначала он вместе с Аллой Пугачёвой и детьми обосновался в Израиле, а спустя несколько месяцев звёздная пара перебралась в Латвию. Однако изменения в латвийской политике могут стать поводом для депортации россиян из страны. Некоторые считают, что скоро Галкин может отправиться в новую страну.
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