Адвокат Алёшкин считает, что Максим Галкин больше не будет телеведущим в России

Алешкин заявил, что слова Худякова про Галкина относятся к серии «одна бабка сказала», поскольку экс-депутат не сообщил источник этой информации. Адвокат уверен, что юмориста сейчас ни один канал не рискнёт взять на работу.

На телевидении огромное значение имеет репутация, отношение аудитории и рейтинги. А Галкин после своих высказываний в социальных сетях «сильно потерял поддержку».

Также Худяков заявил, что после возвращения в Россию в отношении шоумена возбудят уголовное дело. Однако Алёшкин в этом тоже сомневается. По его словам, эту информацию опроверг Следственный комитет, поэтому не стоит относиться серьёзно к таким заявлениям.

Как сообщает «Пятый канал», после начала спецоперации Максим Галкин покинул Россию. Сначала он вместе с Аллой Пугачёвой и детьми обосновался в Израиле, а спустя несколько месяцев звёздная пара перебралась в Латвию. Однако изменения в латвийской политике могут стать поводом для депортации россиян из страны. Некоторые считают, что скоро Галкин может отправиться в новую страну.