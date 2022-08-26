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Сати Казанова рассказала о романе с Алексеем Кабановым на «Фабрике звёзд»

Певица объяснила, почему не вышла замуж за Кабанова

Сати Казанова рассказала о романе с Алексеем Кабановым на «Фабрике звёзд»
Фото: kp.ru

Сати Казанова и Алексей Кабанов были участниками первого сезона «Фабрики звёзд». Многие поклонники проекта подозревали молодых артистов в романе. Спустя 20 лет в интервью Яне Чуриковой Сати призналась, что у них с Алексеем действительно были отношения, сообщает Woman.

Проект «Фабрика звезд» стартовал в 2002 году. Вся страна несколько месяцев наблюдала, как обычные ребята становились артистами. После этого многие из них смогли построить успешную карьеру, а кто-то сменил сферу деятельности.

Сати Казанова несколько лет успешно выступала в группе «Фабрика», а потом ушла в сольное творчество. Сейчас артистка замужем за известным фотографом и живёт в Италии.

Однако поклонники певицы до сих пор вспоминают, что во время «Фабрики звёзд» у неё был роман с Алексеем Кабановым. Ходили слухи, что дело идёт к свадьбе, но артисты так и не поженились. После расставания звёзды старательно обходили тему их отношений стороной.

В интервью для YouTube-проекта «Фабрика» с Яной Чуриковой Сати подтвердила их роман с Алексеем. При этом она отказалась говорить о прошлом, заявив, что она «женщина замужняя». Певица поддерживает дружеские отношения с Кабановым и называет его «хорошим парнем».

Тем не менее, вспоминая гастрольную жизнь, Сати призналась, что «всё было». Ведь 20 молодых людей несколько месяцев гастролировали по стране в одном автобусе. Тогда у участников «Фабрики звёзд» были многочисленные гулянки и веселье.

Также Сати рассказала, почему они с Алексеем так и не поженились. Она объяснила, что это был просто роман, а про свадьбу они и не думали. По словам Казановой, «до предложения дело не дошло».

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#интернет #шоу-бизнес

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