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сегодня, 16:51 0

Шимановский приют для животных работает с нарушениями

Прокуратура провела проверку

Шимановский приют для животных работает с нарушениями
Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Шимановского района отреагировала на публикации в СМИ и проверила недавно открывшийся приют для безнадзорных животных. К проверке привлекли специалистов управления ветеринарии Амурской области, ГУ МЧС России, сообщает областная прокуратура.

Проверяющие установили, что в приюте, где сейчас находятся 27 животных, из-за неисправной вентиляции на стенах и в вольерах с деревянными настилами образуется плесень.

Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В приюте не разработана инструкция по мерам ПБ, отсутствуют знаки ПБ, нарушаются правила эксплуатации электроприборов, эвакуационные пути не освещены, имеются нарекания к сроку службы системы пожарной сигнализации.

По результатам проверки прокурор Шимановского района внес представление руководителю приюта.

Кроме того, установлено, что дорога, ведущая к приюту, непригодна для движения. По этому поводу внесено представление исполняющему обязанности мэра города Шимановска.

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#животные #происшествия #Шимановск

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