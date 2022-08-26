Шимановский приют для животных работает с нарушениями

Проверяющие установили, что в приюте, где сейчас находятся 27 животных, из-за неисправной вентиляции на стенах и в вольерах с деревянными настилами образуется плесень.

Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В приюте не разработана инструкция по мерам ПБ, отсутствуют знаки ПБ, нарушаются правила эксплуатации электроприборов, эвакуационные пути не освещены, имеются нарекания к сроку службы системы пожарной сигнализации.

По результатам проверки прокурор Шимановского района внес представление руководителю приюта.

Кроме того, установлено, что дорога, ведущая к приюту, непригодна для движения. По этому поводу внесено представление исполняющему обязанности мэра города Шимановска.