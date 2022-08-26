Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

В Благовещенске откроют обновлённый сквер «Бабочка»

Открытие состоится 27 августа

В Благовещенске откроют обновлённый сквер «Бабочка»
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске в субботу, 27 августа, с 18:00 до 20:00 пройдёт открытие обновлённого сквера «Бабочка» в районе магазина «Благовещенск», сообщает пресс-служба мэрии.

Для горожан и гостей областного центра подготовили развлекательную программу. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и нанести аквагрим, обменять книгу в буккроссинге, а также раскрасить фигурки бабочек и разместить их на газоне.

Кроме того, организаторы подготовят выставки, на которых можно будет узнать интересные факты об истории и достопримечательностях Благовещенска.

Также с 19:00 до 20:00 в сквере выступит духовой оркестр. Финалом программы станет запуск светодинамического фонтана.

Просмотров всего: 352

#мэрия #отдых

распечатать


Общество

Набережную Амура обезопасили по поручению мэра
Культура

На квесты и киносеансы приглашают юных амурчан
Культура

В Благовещенске впервые прогремит этнодискотека
Общество

В амурской столице автобусы «сменят окрас»