В Благовещенске откроют обновлённый сквер «Бабочка»
Открытие состоится 27 августа
В Благовещенске в субботу, 27 августа, с 18:00 до 20:00 пройдёт открытие обновлённого сквера «Бабочка» в районе магазина «Благовещенск», сообщает пресс-служба мэрии.
Для горожан и гостей областного центра подготовили развлекательную программу. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и нанести аквагрим, обменять книгу в буккроссинге, а также раскрасить фигурки бабочек и разместить их на газоне.
Кроме того, организаторы подготовят выставки, на которых можно будет узнать интересные факты об истории и достопримечательностях Благовещенска.
Также с 19:00 до 20:00 в сквере выступит духовой оркестр. Финалом программы станет запуск светодинамического фонтана.
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