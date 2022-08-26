В Благовещенске откроют обновлённый сквер «Бабочка»

В Благовещенске в субботу, 27 августа, с 18:00 до 20:00 пройдёт открытие обновлённого сквера «Бабочка» в районе магазина «Благовещенск», сообщает пресс-служба мэрии.

Для горожан и гостей областного центра подготовили развлекательную программу. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и нанести аквагрим, обменять книгу в буккроссинге, а также раскрасить фигурки бабочек и разместить их на газоне.

Кроме того, организаторы подготовят выставки, на которых можно будет узнать интересные факты об истории и достопримечательностях Благовещенска.

Также с 19:00 до 20:00 в сквере выступит духовой оркестр. Финалом программы станет запуск светодинамического фонтана.