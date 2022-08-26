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сегодня, 14:21 0

В Амурской области самосвал сбил медведя

Животное погибло

В Амурской области самосвал сбил медведя
Фото: SVB NEWS

Обновлено: 14:39

Сегодня ночью на автодороге Свободный – Циолковский водитель самосвала сбил выбежавшего на дорогу медведя.

Косолапый погиб, сообщает телеграм-канал «SVB NEWS».

Новость обновлена

Как сообщили в региональном управлении по охране объектов животного мира, ДТП случилось на участке дороги между станцией Промышленная-1 и аэропортом «Восточный» близ Циолковского. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы составили протокол на водителя. Он допустил превышение скорости на ночной трассе, а бурый медведь резко выбежал с обочины на дорогу и попал под колеса грузовика.

На место происшествия прибыли сотрудники управления и ветеринарная служба Амурской области, которые осмотрели животное. Это был самец в возрасте от четырех до пяти лет. Медведь получил травмы, несовместимые с жизнью.

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#ДТП #происшествия

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