На Русском острове парень упал со скалы

Как уточняется на сайте «VL.ru», происшествие случилось примерно в 01:30. В поиске парня участвовали трое спасателей. Спасти молодого человека не удалось.

Тело погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции. Как пишут в местном паблике, предположительно, мужчина сам спрыгнул со скалы.