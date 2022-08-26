На Русском острове парень упал со скалы
Сообщается, что трагедия произошла сегодня ночью
На Русском острове в ночь на 26 августа в районе мыса Поспелова молодой человек упал со скалы, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Владивостока.
Как уточняется на сайте «VL.ru», происшествие случилось примерно в 01:30. В поиске парня участвовали трое спасателей. Спасти молодого человека не удалось.
Тело погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции. Как пишут в местном паблике, предположительно, мужчина сам спрыгнул со скалы.
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