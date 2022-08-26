Елена Блиновская арендовала целый отель в Греции на свой день рождения

В этом году Блиновской не удалось воплотить свои планы в жизнь. По её словам, ещё прошлой осенью она забронировала отель в Греции, куда они должны были лететь всей огромной семьёй. Однако ситуация в мире внесла в планы Елены некоторые коррективы. Они решили не тащить многочисленных родственников на три дня в такую сложную дорогу.

Тем не менее, Блиновская не осталась без роскошного празднования 41-летия. Она не стала грустить из-за вынужденных изменений в планах, а просто заселилась в забронированный отель вдвоём с мужем. Гуру марафонов насладилась уединением с супругом и призналась, что «всё сложилось идеально».

В соцсетях Елена опубликовала снимки с празднования дня рождения. Она была довольна тем, что им с супругом не приходится сталкиваться с посторонними людьми.

Скромное торжество завершилось ужином при свечах. При этом гости соседних отелей вовсю наблюдали за ними, что смутило супруга Блиновской. По словам Елены, муж был не очень доволен такой публичностью, зато она «точно была на своём месте».