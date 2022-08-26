26 августа 2022, 20:01 0
Амурчане смогут онлайн подавать заявления на новые выплаты
Для жителей региона расширили перечень соцзначимых услуг, которые можно получить дистанционно
Фото: Амур.инфо
В Приамурье расширили перечень социально значимых услуг. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Орлов, сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.
Отмечается, что все услуги можно будет получить в электронном виде. В перечень вошли:
- установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески;
- внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном разрешении;
- выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;
- выдача выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда);
- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;
- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества.
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