В Благовещенске загорелся жилой дом
Причина возгорания не установлена
Накануне в 19:32 дежурному диспетчеру сообщили о возгорании на улице Чехова. На место происшествия отправились пожарные и спасатели в составе 16 человек, сообщает управление МЧС России по Амурской области
У дома на улице Чехова загорелась веранда и кровля. Прибывшие на место пожарные справились с бушующим пламенем и спасли дом.
В огне никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Просмотров всего: 819