В Благовещенске загорелся жилой дом

Накануне в 19:32 дежурному диспетчеру сообщили о возгорании на улице Чехова. На место происшествия отправились пожарные и спасатели в составе 16 человек, сообщает управление МЧС России по Амурской области

У дома на улице Чехова загорелась веранда и кровля. Прибывшие на место пожарные справились с бушующим пламенем и спасли дом. В огне никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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Светлана Овчинникова