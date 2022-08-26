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сегодня, 13:13 0

В Благовещенске загорелся жилой дом

Причина возгорания не установлена

В Благовещенске загорелся жилой дом
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Накануне в 19:32 дежурному диспетчеру сообщили о возгорании на улице Чехова. На место происшествия отправились пожарные и спасатели в составе 16 человек, сообщает управление МЧС России по Амурской области

У дома на улице Чехова загорелась веранда и кровля. Прибывшие на место пожарные справились с бушующим пламенем и спасли дом.

В огне никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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#МЧС #пожары

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