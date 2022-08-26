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сегодня, 11:31 0

«Ожидайте!»: пассажиры рейса Москва – Благовещенск не могут получить свой багаж

В аэропорту не успевают обслужить авиатуристов

«Ожидайте!»: пассажиры рейса Москва – Благовещенск не могут получить свой багаж
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:41

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, которая не может получить багаж в аэропорту Благовещенска после перелёта из Москвы.

— Прилетели два рейса из Москвы с задержкой из-за погоды. К самолёту трап подали только минут через 20, а багаж мы свой не увидели до сих пор, хотя самолёт сел в 9:30, – рассказала амурчанка о сложившейся ситуации. – Самое интересное, что никто не вышел к людям, написано, что идёт выдача багажа, но выдали только единичные позиции. Основная масса стоит и ждет. Тут много людей, семьи с детьми, все очень устали. Ни извинения, ни информации, ничего! Багаж прилетевших рейсов мокнет на взлётке. Прибыли в 9:35, сейчас уже 11:18.

Девушка отметила, что сейчас, спустя полтора часа после прилёта, людям сообщили, что выдача багажа задерживается и принесли извинения.

Фото: Амур.инфо

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что произошла задержка рейсов: двух из Москвы и одного из Новосибирска.

— Да, такая ситуация сложилась из-за того, что рейсы, которые задержались, прибыли в одно время. Сейчас специалисты службы наземного обслуживания работают, – сообщили в телефоном разговоре корреспонденту Амур.инфо.

Новость обновлена

Девушка, обратившаяся в редакцию Амур.инфо, рассказала, что вещи начали выдавать. Наша читательница получила свой чемодан спустя 2 часа и 10 минут ожидания.

— Сумки и их содержимое мокрое, только непонятно от чего: то ли от дождя, то ли от того, что при разгрузке их поваляли в луже, – прокомментировала благовещенка.

Фото: Амур.инфо

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#транспорт #туризм

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