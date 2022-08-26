сегодня, 16:30 0
В России расширят господдержку индивидуального строительства
Распоряжение дал Владимир Путин
Фото: Амур.инфо
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить государственную поддержку индивидуального строительства. Глава страны считает, что программа льготной ипотеки должна распространяться и на частные дома, сообщает РИА «ФАН».
Кроме того, президент распорядился рассмотреть возможность перехода на гибкие цены по контрактам капитального строительства. Сейчас же эти цены фиксированные.
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