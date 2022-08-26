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26августа
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сегодня, 16:30 0

В России расширят господдержку индивидуального строительства

Распоряжение дал Владимир Путин

В России расширят господдержку индивидуального строительства
Фото: Амур.инфо

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить государственную поддержку индивидуального строительства. Глава страны считает, что программа льготной ипотеки должна распространяться и на частные дома, сообщает РИА «ФАН».

Кроме того, президент распорядился рассмотреть возможность перехода на гибкие цены по контрактам капитального строительства. Сейчас же эти цены фиксированные.

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#российская власть

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