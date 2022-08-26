Ночной побег: амурчанин в трусах сбежал из областной больницы
Благовещенцы сняли беглеца на видео
Обновлено: 12:19
В соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, что неизвестный мужчина очень резво убегает в ночь с территории областной больницы на Василенко в одном нижнем белье.
Администраторы телеграм-канал dpskontrol_28rus написали под видео, что мужчина перелез через забор больницы, перебежал улицу и скрылся во дворах.
—Также, со слов подписчика, за беглецом бежал медперсонал и сотрудник полиции, – добавили в подписи к ролику.
В лечебном учреждении подтвердили, что беглец и правда находился у них на лечении.
— Да, действительно. Наш пациент. Самовольно покинул стационар через приемный покой, – рассказал главный врач АОКБ Евгений Тарасюк.
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— Мы сразу сообщили в полицию. Пока не нашли его. По состоянию он компенсирован (не в тяжёлом состоянии – Прим. Ред.) – добавили в руководстве АОКБ.
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