Ночной побег: амурчанин в трусах сбежал из областной больницы

Обновлено: 12:19



В соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, что неизвестный мужчина очень резво убегает в ночь с территории областной больницы на Василенко в одном нижнем белье.

Администраторы телеграм-канал dpskontrol_28rus написали под видео, что мужчина перелез через забор больницы, перебежал улицу и скрылся во дворах.

—Также, со слов подписчика, за беглецом бежал медперсонал и сотрудник полиции, – добавили в подписи к ролику.

В лечебном учреждении подтвердили, что беглец и правда находился у них на лечении.

— Да, действительно. Наш пациент. Самовольно покинул стационар через приемный покой, – рассказал главный врач АОКБ Евгений Тарасюк.

Новость обновлена

— Мы сразу сообщили в полицию. Пока не нашли его. По состоянию он компенсирован (не в тяжёлом состоянии – Прим. Ред.) – добавили в руководстве АОКБ.