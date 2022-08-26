Павел Прилучный и Зепюр Брутян обвенчались и сыграли пышную свадьбу

Прилучный и Брутян устроили красивое торжество, которое можно назвать свадьбой года. Павел исполнил все самые романтические мечты своей избранницы. На свадьбе было белое платье невесты с длинным шлейфом, арка-алтарь, украшенная белыми розами, многоярусный торт и красивый танец молодожёнов.

Гостями торжества стали Стас Михайлов с женой Инной, боец UFC Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный и другие знаменитости. Всего на свадьбе присутствовали около 50 гостей.

Фото: mk.ru

Для церемонии бракосочетания Зепюр выбрала белое платье с пышной юбкой, расшитом кружевами. Павел предпочел строгий костюм и белую рубашку без галстука.

Чтобы подтвердить серьёзность своих чувств, артисты не только заключили брак, но и обвенчались. Молодожёны подготовили для гостей видео о том, как прошло таинство. После бракосочетания Зепюр взяла фамилию мужа.

За праздничный вечер молодая жена Прилучного сменила четыре наряда. Кульминацией праздника стал многоярусный свадебный торт. Собираются ли Павел и Зепюр в свадебное путешествие, пока неизвестно. С мая они уже три раза летали на отдых – на Сейшелы, в Турцию и на Мальдивы.

Как сообщает издание Hello, перед свадьбой Прилучный признался, что больше не планировал жениться. Но встретив Зепюр, сразу понял, что это «абсолютно его человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям». По словам Павла, он был готов сделать предложение в первый же день.

Прилучный и Брутян познакомились на съёмках сериала «В клетке» (18+). Говорят, что во время работы над вторым сезоном они всё время находились вместе.