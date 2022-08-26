Неизвестный расстрелял коров в амурском селе

В управление МВД Бурейского муниципального округа поступило три заявления о расстреле домашнего скота. Между тем в администрации округа об этом инциденте ничего не знают, пояснила секретарь по телефону.

Накануне между селами Старая Райчиха и Успеновка Бурейского округа неизвестный расстрелял трех пасущихся коров. Их нашли около соевых полей. Теперь жители боятся выпускать свой скот на выпас. Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в областном МВД, сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и лица, причастные к расстрелу коров.

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#происшествия #сельское хозяйство

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Светлана Овчинникова