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26августа
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сегодня, 12:06 0

Неизвестный расстрелял коров в амурском селе

Жители боятся за свой скот

Неизвестный расстрелял коров в амурском селе
Фото: Амур.инфо

В управление МВД Бурейского муниципального округа поступило три заявления о расстреле домашнего скота. Между тем в администрации округа об этом инциденте ничего не знают, пояснила секретарь по телефону.

Накануне между селами Старая Райчиха и Успеновка Бурейского округа неизвестный расстрелял трех пасущихся коров. Их нашли около соевых полей.

Теперь жители боятся выпускать свой скот на выпас.

Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в областном МВД, сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и лица, причастные к расстрелу коров.

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#происшествия #сельское хозяйство

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