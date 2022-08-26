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26августа
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сегодня, 12:49 0

Амурчанин брал кредиты, взламывая аккаунты других людей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Амурчанин брал кредиты, взламывая аккаунты других людей
Фото: Амур.инфо

19-летний житель Зеи подозревается в мошенничестве. Он купил данные взломанных аккаунтов Госуслуг в одном из мессенджеров и использовал их для оформления кредитов, сообщает управление МВД по Амурской области.

Таким образом, на сайте одной из микрофинансовых компаний студент колледжа оформил семь кредитов на жителей Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов, а деньги, 70 тысяч рублей, забрал себе.

Сейчас сотрудники проводят оперативно-следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства дела и установить других причастных к преступлениям лиц. Уточняется, что в данный момент амурчанин находится в изоляторе временного содержания в качестве подозреваемого по другому уголовному делу. За обман граждан ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В ведомстве напоминают, чтобы уберечься от взломов аккаунтов, нужно ставить уникальные и сложные пароли, сделать оповещения о входе в аккаунт посредством электронной почты и задать контрольный вопрос, а также пользоваться двухэтапной проверкой входа.

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#Зея #криминал #происшествия

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