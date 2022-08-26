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26 августа 2022, 17:51 0

«Тигроведение» начнут изучать школьники Дальнего Востока

С инициативой выступили специалисты центра «Амурский тигр»

«Тигроведение» начнут изучать школьники Дальнего Востока
Фото: центр «Амурский тигр»

В новом учебном году уроки тигроведения начнут преподавать в школах Владивостока. Занятия будут проходить в рамках внеклассных мероприятий у младших школьников.

Они объединят несколько предметов школьного курса: биологию, окружающий мир, регионоведение и историю края. Знания, полученные на уроках, дадут детям представление о редком хищнике, о том, как его защищают, а также о его ценности для страны и человечества.

Центром «Амурский тигр» было предложено дополнительно организовать проведение различных конкурсов – художественных и литературных. По итогам проведения данных мероприятий лучшие рисунки и тексты войдут в брошюру с рабочим названием «Пожелания тигру».

— Охрана природы должна стать основой, вложенной в сознание ребенка, чтобы в дальнейшем не пришлось исправлять ошибки экологической безграмотности, которые могут привести к непредсказуемым и, возможно, небезопасным последствиям. Поэтому работать с детьми необходимо начинать еще с детского сада, – говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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#Дальний Восток #школа #экология

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