«Тигроведение» начнут изучать школьники Дальнего Востока

В новом учебном году уроки тигроведения начнут преподавать в школах Владивостока. Занятия будут проходить в рамках внеклассных мероприятий у младших школьников.

Они объединят несколько предметов школьного курса: биологию, окружающий мир, регионоведение и историю края. Знания, полученные на уроках, дадут детям представление о редком хищнике, о том, как его защищают, а также о его ценности для страны и человечества.

Центром «Амурский тигр» было предложено дополнительно организовать проведение различных конкурсов – художественных и литературных. По итогам проведения данных мероприятий лучшие рисунки и тексты войдут в брошюру с рабочим названием «Пожелания тигру».

— Охрана природы должна стать основой, вложенной в сознание ребенка, чтобы в дальнейшем не пришлось исправлять ошибки экологической безграмотности, которые могут привести к непредсказуемым и, возможно, небезопасным последствиям. Поэтому работать с детьми необходимо начинать еще с детского сада, – говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.