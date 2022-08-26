Молодым амурским бизнесменам предлагают федеральные гранты

В понедельник начнется прием заявок на федеральные гранты в рамках нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Получить можно от 100 до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования не менее 25 %, сообщает минэкономразвития Амурской области.

Средства позволят компенсировать порядка 15 направлений затрат, таких как ремонт или аренда помещений, приобретение оборудования, оплата коммунальных услуг, реклама в СМИ и соцсетях, покупка ПО, техприсоединение и другие. Приятным бонусом станет участие в бесплатной образовательной программе Центра «Мой бизнес».

В 2022 году на эти цели выделяется 17,8 миллиона рублей.

Чтобы подать заявку необходимо иметь статус «социального предприятия» и быть в соответствующем региональном перечне. Но главным условием является возраст заявителя – от 14 до 25 лет включительно.

Заявки принимаются до 27 сентября в амурском Центре «Мой бизнес» в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 38.

Телефон для справок 8 (4162) 77-26-46. Звонить в рабочее время.