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26августа
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сегодня, 11:45 0

В Амурской области замедлился рост цен на недвижимость

Об этом сообщили в региональном минстрое

В Амурской области замедлился рост цен на недвижимость
Фото: Амур.инфо

Заместитель главы минстроя Амурской области Оксана Александрова и начальник отдела развития жилищного строительства регионального минстроя Владлена Белозерова рассказала о текущем положении дел в строительной отрасли региона.

По их словам, в 2022 году наблюдается спад прироста стоимости жилой недвижимости относительно прошлого года. Ранее резкий рост цен за «квадрат» был связан с переходом на систему счетов эскроу, ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, в том числе с нехваткой рабочей силы.

Между тем тенденция к резкому скачкообразному росту стоимости жилья наблюдалась в области с конца 2019 года. Сейчас же её удалось замедлить благодаря проводимой политике. В частности, областная власть настроила диалог с застройщиками, им предоставляются меры поддержки как региональные, так и федеральные. Также для решения вопроса нехватки рабочей силы привлекаются специалисты из центральной России, а кроме того, студентам профильных направлений предоставляется работа на реальных строительных объектах для приобретения опыта и возможности заработать.

Представители амурского минстроя также отметили, что в настоящее время больше всего жилых домов строится в Благовещенске и Благовещенском районе. Сейчас в Амурской области действует 77 разрешений на строительство жилья общей площадью в 550 тысяч квадратных метров.

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#недвижимость #строительство

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