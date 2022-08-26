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сегодня, 10:34 0

Во Владивостоке мужчина расправился с собакой на глазах у детей

Он пустил в ход нож

Во Владивостоке мужчина расправился с собакой на глазах у детей
Фото: ВОСТОК-МЕДИА

Во Владивостоке по адресу улица Тобольская, 14 мужчина, видимо, взялся самостоятельно решить проблему с бездомными собаками. Происшествие попало на камеру.

ВОСТОК-МЕДИА со ссылкой на видео, размещенное на DPS VL, сообщает, что на кадрах видно, как мужчина дважды бьет собаку ножом в грудь. Животное скончалась за считанные секунды. Рядом с умирающим стоял еще один пес, растерянно трогая его лапой.

Однако некоторые из случайных свидетелей происшествия указали на то, что мужчина действовал из благородных побуждений. Он защитил пса, на которого напала агрессивная собака.

Как бы то ни было, жестокая расправа произошла на глазах гуляющих неподалёку детей.

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#животные #происшествия #Дальний Восток

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