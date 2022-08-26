Центр Благовещенска станет удобнее для маломобильных горожан

В мэрии Благовещенска рассказали, что после ремонта на улице Ленина центр города станет удобней для маломобильных граждан.

— Ремонт улицы Ленина в Благовещенске вышел на финишную прямую. На участке между Шимановского и Театральной завершаются работы по укладке первого слоя асфальтобетона. Уже в эту субботу, 27 августа, рабочие приступят к укладке второго, заключительного слоя. Реконструкция главной улицы областного центра проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», – рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Там добавили, что в начале следующей недели на ремонтируемом участке Ленина закончат укладывать асфальт.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

В порядок приводят не только дорогу, но и обочины, газоны и тротуары. Так, до 1 сентября новую плитку уложат от перекрёстка Ленина – Трудовая до улицы Шимановского.

— Ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Благовещенске проводится параллельно с организацией условий для маломобильных граждан. С 2020 года создание элементов безбарьерной среды – одна из главных составляющих деятельности в рамках нацпроекта, – отметили в мэрии Благовещенска.