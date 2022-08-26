11 вместительных ПАЗов купят для Благовещенска

Городской автопарк обновят в рамках модернизации схемы общественного транспорта. Средства на приобретение 11 вместительных автобусов выделит министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В планах приобрести автобусы марки ПАЗ – подобные тем, что Благовещенск купил в 2020 и 2021 годах. Они соответствуют требованиям, которые предъявляются для обслуживания маршрутов, и уже оправдали себя в эксплуатации. Кроме того, это позволит сохранить единство стиля общественного транспорта, сообщает городская администрация.

ПАЗы относятся к автобусам среднего класса, салон вмещает порядка 70 пассажиров. Транспорт оснащен подъемным устройством и приспособлен для перевозки граждан маломобильной категории, мам с колясками. В новых автобусах также будет автоинформатор, объявляющий остановки, табло с бегущей строкой, видеорегистраторы как в салоне, так и снаружи.

— Мы направили заявку в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на выделение средств для покупки автобусов в рамках транспортной реформы. Напомню, в ближайшее время в городе будет обновлена и оптимизирована схема общественного транспорта. Благовещенск – один из немногих городов, кому минвостокразвития даёт деньги на покупку общественного транспорта. Уже принято решение о предоставлении субсидии. Сейчас ждем доведения лимитов, подписания соответствующего соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. После этого проведем закупку, – отметил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

За период с 2020 по 2022 годы администрация Благовещенска приобрела 22 новых автобуса, восемь из них – ЛиАЗы большого класса. Частные перевозчики тоже обновили свой подвижной состав, закупив 29 единиц транспорта.