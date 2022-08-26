Куда сходить в Благовещенске на выходных

Благовещенцев приглашают отпраздновать День рождения Амурского областного краеведческого музея и День рождения парка Дружбы, а также принять участие в забеге мечты. Приятные бонусы ждут любителей кино, его предлагают посмотреть бесплатно.

Спортивные мероприятия

В субботу состоится IV Амурский марафон «Бег к мечте». Участники могут выбрать одну из пяти дистанций: 1, 5, 10, 22,1 и 42,2 километра. Правда, зарегистрироваться участникам необходимо было заранее – до 20 августа. Но поболеть за марафонцев благовещенцы и гости города смогут без ограничений. Церемония открытия двух самых длинных дистанций начнется в 6:00 на площади Победы в районе Триумфальной арки. Через полчаса спортсменам объявят старт. Для тех, кто выберет короткие дистанции, забег начнется после 9:00.

Любителей конного спорта в субботу ждет настоящий праздник с песнями, конкуром, конными выступлениями, бегами и скачками. Организатор мероприятия, приуроченного ко Дню Флага России, – конноспортивный клуб «Аллюр». Всех желающих ждут на Благовещенском ипподроме, расположенном на улице Театральной, 115 (вход с ВДНХ), начало в 11:00.

В субботу и в воскресенье на набережной Амура состоятся соревнования по пляжному волейболу на «Кубок Мэра», начало в 10:00.

Посмотреть на чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд «Путь чемпионов» можно будет в воскресенье на стадионе «Юность», мероприятие стартует в 10:00.

В воскресенье состоится «Первенство Амурской области по бильярдному спорту» среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек 13-16 лет, юниоров и юниорок 16-21 год. Ребята будут сражаться в дисциплине «свободная пирамида». Поболеть за юных спортсменов можно в комплексе «Роял» (улица Мухина, 82), начало в 11:00

В кино бесплатно

В субботу по всей стране пройдет акция «Ночь кино». В рамках акции благовещенцы смогут абсолютно бесплатно посетить три сеанса в кинозалах Амурского областного дома народного творчества. В 20:00 зрителей ждет показ кинофильма «Последний богатырь: Посланник тьмы», в 21:50 можно увидеть «Пару из будущего», а в 23:45 полуночников приглашают на «Чемпиона мира».

Музеи

Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-Даурского в это воскресенье, 28 августа, отмечает свой День рождения. Ему исполняется 131 год. Праздничные мероприятия гостей музея ждут все выходные.

В субботу самым юным ценителям истории предлагают отпраздновать «День рождения на чердаке». Ребят старше шести лет ждет знакомство с историей торгового дома «Кунст и Альберс», архитектурой здания и настоящий квест по чердаку. В занимательное историческое путешествие группы будут отправляться ежечасно с 11:00 до 16:00 от стойки администратора музея.

фото: телеграм-канал Амурского областного краеведческого музея

Еще один квест для непосед старше шести лет пройдет в воскресенье, ребятам предложат поучаствовать «В поисках музейных сокровищ», начало в 11:00.

На обзорную экскурсию по Амурскому краеведческому музею «Знакомьтесь, музей!» сотрудники хранилища истории приглашают в субботу и в воскресенье в 15:00.

Посетить тематическую экскурсию «История России в лаковой миниатюре» хранители музея приглашают в воскресенье в 12:00.

Также в воскресенье гостей музея ждет необычная тематическая экскурсия по выставке «Вдохновение Севера», начало в 14:00.

Еще одна тематическая экскурсия «Нити истории» в стенах музея-именинника пройдет в воскресенье в 16:00.

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» в субботу и в воскресенье расскажет своим гостям об особенностях жизни купцов рубежа XIX-XX веков и об Иннокентии Александровиче Котельникове в рамках обзорной экскурсии «Из истории купеческого быта конца XIX - начала XX веков», в субботу начало в 18:00, а в воскресенье в 11:00 и в 18:00.

Также в музейно-выставочном центре в субботу пройдет праздничная программа для всей семьи «Всё о танцах…», начало в 12:00. А в воскресенье его гости смогут поучаствовать в «Проводах лета», праздничной программе для всей семьи, мероприятие начнется в полдень.

В Музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в субботу и в воскресенье пройдут обзорные экскурсии «В гостях у Мастера», начало в 11:00, 14:00 и 16:00.

Посмотреть сразу три музея города благовещенцы и гости областной столицы смогут в рамках автобусной экскурсии «Путешествие по трем музеям». Экскурсионный тур пройдет в воскресенье, начало в 16:00.

Мастер-классы

В Выставочном зале Благовещенска на улице 50 лет Октября в субботу состоится мастер-класс «Кофе». Проведет его дизайнер, художник, иллюстратор Дмитрий Василец. Начало в 12:00.

В воскресенье там же пройдет еще один мастер-класс с романтичным названием «Моя мечта». Участники будут учиться изображать свои мечты в ассоциативной форме на картоне, используя акрил. Начало в 14:00.

Выставка

У благовещенцев еще есть шанс успеть посетить выставку, посвященную российскому казачеству, в Амурском областном Доме народного творчества, которая стартовала 6 августа и завершит работу 29 числа.

Вспоминая амурских поэтов

Необычная экскурсия на теплоходе по Амуру состоится в субботу. В рамках «Школы народного экскурсовода» на теплоходе «Москва-82» кандидат исторических наук Елена Пастухова прочтет лекцию «Жизненный путь и творческое наследие Леонида Волкова». Она расскажет о приамурском поэте, казачьем офицере. Теплоход отплывает в 12:30.

Еще одно событие, посвященное знаменитому и талантливому амурчанину, пройдет в молодежной библиотеке имени Бориса Машука в воскресенье. Литературная гостиная «Вечно то, что человечно», будет посвящена 90-летию со дня рождения Олега Маслова. На мероприятии приглашают читателей и почитателей таланта амурского поэта и прозаика. В нем также примут участие члены литературного-музыкального клуба «Амур» под руководством Александра Мамина.

Необычно и ярко

«Вечер знакомств в Горпарке» для тех, кто хочет найти себе друзей, состоится в субботу на сцене парка в 17:00.

Показательные выступления от танцевально-спортивного клуба «Альтаир» пройдут в субботу на набережной на площадке между Бронекатером и памятником пограничнику, начало в 18:00.

Викторина «Учись! Узнавай! Удивляйся!» пройдет в юмористической форме для школьников и их родителей в воскресенье в модельной библиотеке «Дом семьи», на Пионерской, 157. Начало в 14:00.

На Набережной реки Амур в воскресенье пройдет музыкальная киновикторина «Угадай мелодию», посвященная Дню российского кино. Начало в 18:30.

День рождения парка Дружбы

фото: телеграм-канал Надежды Багровой

В субботу, 27 августа, любимое место отдыха и встреч жителей микрорайона отметит свой День рождения. В парке Дружбы запланирована целая праздничная программа, мероприятия пройдут на всех площадках парка. Самых спортивных ждут в 11:00 на зарядку со звездой. Для любителей учиться новому, осваивать практические навыки в разных сферах организаторы праздника подготовили серию мастер-классов: шашки и шахматы, создание оригами и фотобутафории. Они пройдут с 15:00 до 17:00 на площадке «Семейка панды». Любящих экстрим ждут на скейт-площадке, где в 17:00 стартует мастер-класс по скейтбордингу.

Также в честь праздника пройдет настоящая пенная вечеринка. Она начнется в 16:00 на спортивной площадке.

На площадке «Водопад» пройдут концерты и музыкальные мероприятия, начнутся они с выступления Ассоциации пожилых людей в 16:00, сразу после зрители увидят концерт «Звенящая струна», завершится программа праздничным концертом «С днем рожденья поздравляем!».