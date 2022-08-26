Амурчанин нашел свою пропавшую собаку в питомнике

Администрация Октябрьского района обратилась к жителям с просьбой пристальнее следить за своими питомцами. Как рассказали в муниципалитете, жалоб от местных жителей на бездомных собак очень много, а когда проводят отлов, выясняется, что у хвостатых есть владельцы.

— Перед началом отлова всегда размещается информация о том, в какой период и где будет осуществляться отлов собак, обращение к владельцам с просьбой не выпускать домашних животных. Но, к великому сожалению, владельцы собак игнорируют сообщения, – отметили в администрации района.

Там рассказали о ситуации, которая произошла в селе Екатеринославка. В администрацию района обратился житель этого села, который рассказал, что у него пропал пёс, а на одном из снимков, размещённых в соцсетях района, он увидел свою собаку. Пса поймали 10 августа, как и других безнадзорных животных. При этом у собаки не было ни ошейника, ни других признаков, по которым можно было бы понять, что она домашняя, а не беспризорная.

— С момента отлова собаки до момента обращения хозяина прошло 13 дней! Как объяснил заявитель, они с супругой уехали отдыхать, и на это время отпустили собаку с цепи. То есть это нормальная ситуация, что собака всё это время бегала на бесконтрольном выгуле! – возмутились сложившейся ситуацией в администрации.

Там заявили, что пса хозяину вернули, но амурчанину пришлось оплатить расходы по отлову и транспортировке в приют и обратно согласно расценкам, прописанным в муниципальном контракте.