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В уссурийской тайге поселился амурский тигр Гектор

Он впервые будет жить в месте обитания популяции

В уссурийской тайге поселился амурский тигр Гектор
Фото: «Земля леопарда»

В центр реабилитации диких животных «Утес» из Челябинска доставили полосатого хищника, которого после серьезной травмы три года выхаживали врачи. Теперь зверя ждет новая жизнь в уссурийской тайге, сообщает НТВ.

История Гектора трагична. Он родился в передвижном зоопарке. Оттуда его решил украсть пьяный мужчина, который схватил тигренка за задние лапы и хотел вытащить из клетки через щель. Тигрица отпугнула обидчика, но котенок получил серьезные травмы, ему повредили позвоночник и порвали сухожилия.

По словам ветеринара, основателя челябинского приюта «Спаси меня», помощь тигренку оказали не сразу, сначала тигрица никого не подпускала, потом были следственные мероприятия и время оказалось упущено.

Восстановление заняло три долгих года. Но теперь он готов к переезду на родину.

Семь часов полета до Хабаровска Гектор мирно спал в специальной клетке-перевозке. Никто из пассажиров даже не догадался о таком необычном соседстве.

— У нас совершенно другой климат, у нас большая влажность. Здесь все другое: химия воды, химия земли, много насекомых, которых он еще не видел. Ему нужно адаптироваться. Его иммунная система должна это все вспомнить, опознать, переварить, подстроиться, – пояснил руководитель центра реабилитации диких животных «Утес» Эдуард Круглов.

По прогнозам специалистов, на акклиматизацию уйдет не больше месяца. Потом Гектору предоставят полгектара уссурийского леса – это вольер с натуральным природным ландшафтом.

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#животные #помощь #природа

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