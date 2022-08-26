В уссурийской тайге поселился амурский тигр Гектор

История Гектора трагична. Он родился в передвижном зоопарке. Оттуда его решил украсть пьяный мужчина, который схватил тигренка за задние лапы и хотел вытащить из клетки через щель. Тигрица отпугнула обидчика, но котенок получил серьезные травмы, ему повредили позвоночник и порвали сухожилия.

По словам ветеринара, основателя челябинского приюта «Спаси меня», помощь тигренку оказали не сразу, сначала тигрица никого не подпускала, потом были следственные мероприятия и время оказалось упущено.

Восстановление заняло три долгих года. Но теперь он готов к переезду на родину.

Семь часов полета до Хабаровска Гектор мирно спал в специальной клетке-перевозке. Никто из пассажиров даже не догадался о таком необычном соседстве.

— У нас совершенно другой климат, у нас большая влажность. Здесь все другое: химия воды, химия земли, много насекомых, которых он еще не видел. Ему нужно адаптироваться. Его иммунная система должна это все вспомнить, опознать, переварить, подстроиться, – пояснил руководитель центра реабилитации диких животных «Утес» Эдуард Круглов.

По прогнозам специалистов, на акклиматизацию уйдет не больше месяца. Потом Гектору предоставят полгектара уссурийского леса – это вольер с натуральным природным ландшафтом.