Учебный год для амурских школьников начнется с контрольных

Проверочные работы коснутся учеников 5-9 классов. Они пройдут в период с 19 сентября по 24 октября в тех школах, где не были организованы в марте из-за эпидемиологической обстановки.

Писать ВПР школьникам предстоит по программе, которую они изучали в прошлом учебном году. По ряду предметов, кроме русского языка и математики, сделать это можно будет в электронном формате, рассказали в министерстве образования и науки области. Но такое решение принимает руководство школы.

Проверочные работы коснутся учеников 5-9 классов. Все пятиклассники осенью будут писать ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, шестиклассники – по русскому языку, математике, истории и биологии. У учеников 7-х классов проверят знания русского языка и математики. Кроме того, во всех параллелях по истории, географии, биологии, обществознанию ВПР проведут на основе случайного выбора для каждого класса по двум предметам.

Для учащихся 8-х классов обязательными станут ВПР по русскому языку, математике, иностранному языку. По истории, биологии, географии, обществознанию, физике ВПР пройдет на основе случайного выбора для каждого класса по двум предметам. То же предусмотрели и для учеников 9 классов, чтобы проверить их знания по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. ВПР по математике и русскому языку напишут все девятиклассники.

Бояться этих контрольных не стоит, они проводятся лишь с целью мониторинга тех знаний, которые остались у учеников по пройдённой программе, и в первую очередь служат ориентиром для педагога, на чем нужно акцентировать внимание, что повторить и закрепить.

— Всероссийские проверочные работы – это, прежде всего, диагностика. То мы учились дистанционно, кто-то из детей болел, кто-то уезжал на соревнования и мог пропустить новый материал. По разным причинам у детей зачастую появляются дефициты в знаниях. ВПР проводятся для того, чтобы их выявить, после чего, опираясь на результаты проверок, учитель должен внести в свою учебную программу соответствующие корректировки с целью ликвидации обнаруженных пробелов, – прокомментировала министр. – То есть это только мониторинг имеющейся ситуации, а ни в коем случае не карательная мера для учеников или учителей. Это диагностика, а не контрольная. Следует отметить, что в целенаправленной подготовке к написанию ВПР нет необходимости, а оценки за работы обучающимся выставлять не рекомендуется.