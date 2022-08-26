Как российские школы могут отреагировать на новую волну COVID-19

— При всех надеждах, что сюжет с новой волной COVID-19 не повторится, у российских школ есть готовность и к такой ситуации. За время пандемии мы протестировали разные меры защиты учеников от вируса, и теперь они могут вводиться в автоматическом режиме. В Москве педагоги знают, как противостоять распространению коронавируса в школах. Насколько мне известно, в других регионах тоже приспособились к введению ограничений, – отметил Александр Снегуров.

Заслуженный учитель России перечислил меры, которые есть в резерве у педагогов на случай существенного роста заболеваемости.

— В школах могут опять ввести термометрию, обязательное ношение масок, обучение без перехода из кабинета в кабинет, отменить праздничные мероприятия, экскурсии. Со всеми этими мерами мы знакомы, их можно принимать и в этом учебном году, – объяснил Александр Снегуров.

В случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации учеников могут перевести и на дистанционное обучение. Эксперт предложил прибегать к этой мере заблаговременно.

— Кроме обучения в офлайн-режиме с ограничениями возможен переход на частичное дистанционное обучение, когда отправляется домой класс, где выявлены заболевшие. Если по самому худшему сценарию пойдет развитие событий, то возможен переход на тотальное дистанционное обучение, – добавил Александр Снегуров.

Решение о введении тех или иных противоэпидемических мер в школах будут принимать власти регионов в зависимости от ситуации, пояснил он.